В харьковском университете, несмотря на ракетный удар, остался неповрежденным витраж с портретом Григория Сковороды

Витраж с портретом Григория Сковороды в одноименном харьковском университете. Фото: Halyna Kuts/Facebook

В результате российского ракетного удара по Харькову в понедельник, 25 ноября, получил повреждения главный корпус Харьковского педагогического университета имени Григория Сковороды. Из-за обстрела со стен заведения посыпались витражи, в частности с портретами Макаренко и Сухомлинского. А вот витраж с портретом Григории Сковороды чудом остался невредимым.

Об этом сообщила профессор этого вуза, доктор политических наук и кандидат философских наук Галина Куць.

Читайте также:

Скриншот сообщения Галины Куць

Витраж, который выстоял, несмотря на обстрел

"Утром после ракетного российского удара по центру Харькова в главном корпусе Сковородиновского университета разбились вдребезги портреты Макаренко и Сухомлинского вдребезги. А Сковорода уцелел!" — написала Куць.

Женщина напомнила, что в июле 2022 года, когда ракета "Искандер" ударила по корпусу университета на Салтовке, там уцелел памятник Сковороде. Также остался целым, несмотря на попадание в музей, монумент философу в Сковородиновке.

По мнению профессора, такие стечения обстоятельств обнадеживают: создается впечатление, будто Сковорода защищает украинцев.

Напомним, утром 25 ноября в Харькове раздались мощные взрывы. Россияне нанесли удар по центру города ракетой С-300. Попадание произошло возле здания одной из районных администраций города.

По данным правоохранителей, в результате этого обстрела получили ранения 23 человека. Есть разрушения и повреждения домов.