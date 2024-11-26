У харківському університеті, попри ракетний удар, залишився непошкодженим вітраж із портретом Григорія Сковороди

Вітраж із портретом Григорія Сковороди в однойменному харківському університеті. Фото: Halyna Kuts/Facebook

Унаслідок російського ракетного удару по Харкову в понеділок, 25 листопада, зазнав пошкоджень головний корпус Харківського педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Через обстріл зі стін закладу посипалися вітражі, зокрема із портретами Макаренка та Сухомлинському. А от вітраж із портретом Григорії Сковороди дивом залишився неушкодженим.

Про це повідомила професорка цього вишу, докторка політичних наук і кандидатка філософських наук Галина Куць.

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Скриншот повідомлення Галини Куць

Вітраж, що вистояв, попри обстріл

"Зранку після ракетного російського удару по центру Харкова в головному корпусі Сковородинівського університету розбилися на друзки портрети Макаренка та Сухомлинського на вітражі. А Сковорода вцілів!" — написала Куць.

Жінка пригадала, що в липні 2022 року, коли ракета "Іскандер" ударила по корпусу університету на Салтівці, там уцілів пам'ятник Сковороді. Також лишився цілим, попри влучення в музей, монумент філософу у Сковородинівці.

На думку професорки, такі збіги обставин обнадіюють: складається враження, наче Сковорода захищає українців.

Нагадаємо, уранці 25 листопада в Харкові пролунали потужні вибухи. Росіяни завдали удару по середмістю ракетою С-300. Влучення сталося біля будівлі однієї з районних адміністрацій міста.

За даними правоохоронців, унаслідок цього обстрілу зазнали поранень 23 людини. Є руйнування та пошкодження будинків.