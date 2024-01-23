Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове под завалами могут быть люди, — Терехов arrow

В Харькове под завалами могут быть люди, — Терехов

23 января 2024 09:27
обновлено: 09:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Харькове под завалами могут быть люди, — Терехов
Последствия обстрелов Харькова 23 января. Фото: Новини. LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сейчас спасатели разбирают завалы в результате ракетного удара по Харькову. В разрушенном доме могут находиться люди.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Читайте также:

Какая ситуация после обстрелов в Харькове

Обновлено 09:28. В Харьковской ОВА рассказали, что количество раненых возросло до 35 человек. Среди них двое детей 10 и 12 лет. Пятеро человек находятся в тяжелом состоянии.

null

Как известно, в результате утреннего обстрела Харькова полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей.

"Очень серьезный обстрел, который произошел в две волны. К сожалению, очень много пострадавших, по состоянию на данный момент известно о 28 людях. Два человека погибли. ГСЧС говорят, что под завалами еще находятся люди, поэтому спасатели работают", — говорит Терехов.

Также в одной из наиболее пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов.

Напомним, российские захватчики нанесли массированный удар по Украине 23 января. В результате утренних обстрелов 23 января в Харькове горит газопровод. Также ранения получили женщины и дети. Кроме того, в городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Харьков
россияне
обстрелы
ракеты
война в Украине
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

Актуальное по теме