В Харькове под завалами могут быть люди, — Терехов

Последствия обстрелов Харькова 23 января. Фото: Новини. LIVE

Сейчас спасатели разбирают завалы в результате ракетного удара по Харькову. В разрушенном доме могут находиться люди.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Читайте также:

Какая ситуация после обстрелов в Харькове

Обновлено 09:28. В Харьковской ОВА рассказали, что количество раненых возросло до 35 человек. Среди них двое детей 10 и 12 лет. Пятеро человек находятся в тяжелом состоянии.

Как известно, в результате утреннего обстрела Харькова полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей.

"Очень серьезный обстрел, который произошел в две волны. К сожалению, очень много пострадавших, по состоянию на данный момент известно о 28 людях. Два человека погибли. ГСЧС говорят, что под завалами еще находятся люди, поэтому спасатели работают", — говорит Терехов.

Также в одной из наиболее пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов.

Напомним, российские захватчики нанесли массированный удар по Украине 23 января. В результате утренних обстрелов 23 января в Харькове горит газопровод. Также ранения получили женщины и дети. Кроме того, в городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.