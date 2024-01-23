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У Харкові під завалами можуть бути люди, — Терехов

23 січня 2024 09:27
оновлено: 09:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Харкові під завалами можуть бути люди, — Терехов
Наслідки обстрілу Харкова 23 січня. Фото: Новини. LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Зараз рятувальники розбирають завали внаслідок ракетного удару по Харкову. У зруйнованому будинку можуть перебувати люди.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Оновлено 09:28. В Харківській ОВА розповіли, що кількість поранених зросла до 35 осіб. Серед них двоє дітей 10 та 12 років. П'ятеро людей перебувають у важкому стані. 

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Як відомо, внаслідок ранкового обстрілу Харкова повністю зруйнований підʼїзд багатоквартирного будинку. Зараз рятівники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей. 

"Дуже серйозний обстріл, який відбувся у дві хвилі. На жаль, є дуже багато постраждалих, станом на зараз відомо про 28 людей. Двоє людей загинули. ДСНС кажуть, що під завалами ще перебувають люди, тому рятувальники працюють", — каже Терехов.  

Також в одній з найпостраждаліших частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів.

Нагадаємо, російські загарбники здійснили масований удар по Україні 23 січня. Внаслідок ранкового обстрілу 23 січня у Харкові горить газопровід. Також поранень зазнали жінки та діти. Крім того, в місті через обстріл сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. В деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

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