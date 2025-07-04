Побиття вчителя історії працівником ТЦК в Харкові — суд допитав свідків

У Харкові поновили суд над працівником ТЦК через побиття вчителя
У п'ятницю, 4 липня, у Харкові відновився судовий розгляд резонансної справи щодо побиття вчителя історії працівником Територіального центру комплектування (ТЦК). На засіданні був присутній обвинувачений, а також відбувся допит свідків.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Вероніка Марченко із зали суду.
Суд над працівником ТЦК
Слухання справи проходить у відкритому режимі. На судовому засіданні допитали свідків. Також на слухання з’явився обвинувачений — працівник ТЦК.
Під час попереднього засідання суд дослідив письмові та електронні докази, однак розгляд справи було перенесено на сьогодні, 4 липня.
Нагадаємо, інцидент набув широкого розголосу після появи відео, де представник ТЦК застосовує силу проти цивільного — як згодом з’ясувалося, вчителя історії.
Раніше ми розповідали про позицію сторін у справі про побиття працівником ТЦК вчителя у Харкові.
Тим часом постраждалий вимагає від працівника ТЦК компенсацію в розмірі 300 тисяч гривень.
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