Побиття вчителя історії працівником ТЦК в Харкові — суд допитав свідків

Судове засідання. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 4 липня, у Харкові відновився судовий розгляд резонансної справи щодо побиття вчителя історії працівником Територіального центру комплектування (ТЦК). На засіданні був присутній обвинувачений, а також відбувся допит свідків.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Вероніка Марченко із зали суду.

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Слухання справи проходить у відкритому режимі. На судовому засіданні допитали свідків. Також на слухання з’явився обвинувачений — працівник ТЦК.

Під час попереднього засідання суд дослідив письмові та електронні докази, однак розгляд справи було перенесено на сьогодні, 4 липня.

Нагадаємо, інцидент набув широкого розголосу після появи відео, де представник ТЦК застосовує силу проти цивільного — як згодом з’ясувалося, вчителя історії.

Раніше ми розповідали про позицію сторін у справі про побиття працівником ТЦК вчителя у Харкові.

Тим часом постраждалий вимагає від працівника ТЦК компенсацію в розмірі 300 тисяч гривень.