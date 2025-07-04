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Головна Харків У Харкові поновили суд над працівником ТЦК через побиття вчителя

У Харкові поновили суд над працівником ТЦК через побиття вчителя

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 15:16
Побиття вчителя історії працівником ТЦК в Харкові — суд допитав свідків
Судове засідання. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 4 липня, у Харкові відновився судовий розгляд резонансної справи щодо побиття вчителя історії працівником Територіального центру комплектування (ТЦК). На засіданні був присутній обвинувачений, а також відбувся допит свідків.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Вероніка Марченко із зали суду.

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Слухання справи проходить у відкритому режимі. На судовому засіданні допитали свідків. Також на слухання з’явився обвинувачений — працівник ТЦК.

Під час попереднього засідання суд дослідив письмові та електронні докази, однак розгляд справи було перенесено на сьогодні, 4 липня.

Нагадаємо, інцидент набув широкого розголосу після появи відео, де представник ТЦК застосовує силу проти цивільного — як згодом з’ясувалося, вчителя історії. 

Раніше ми розповідали про позицію сторін у справі про побиття працівником ТЦК вчителя у Харкові.

Тим часом постраждалий вимагає від працівника ТЦК компенсацію в розмірі 300 тисяч гривень.

суд вчителі Харків конфлікт ТЦК та СП
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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