В Харькове усилят меры безопасности с 23 по 24 февраля
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что с 23 по 24 февраля городские власти будут акцентировать внимание на безопасности жителей. Он отметил, что другие изменения пока не планируются.
Об этом сказал Игорь Терехов журналистам Новини.LIVE.
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"Коммунальщики будут работать, в работе учреждений и общественного транспорта мы пока ничего не будем менять, комендантский час также пока без изменений", — сообщил Терехов.
Мэр Харькова призвал журналистов не пугать людей лишний раз.
"Людям эмоционально очень тяжело, я очень прощу вас, чтобы не нагнетали эту обстановку, а наоборот успокаивали", — добавил Терехов.
Напомним, сегодня российские захватчики нанесли ракетный удар по Харькову. В городе прогремело несколько мощных взрывов.
Также мы писали, что на протяжении 20 февраля противник наносил удары с танков, минометов и артиллерии по общинам Чугуевского, Харьковского и Купянского районов Харьковщины.
Добавим, суд признал инженера по ремонту котельно-турбинного оборудования одной из харьковских ТЭЦ виновным в государственной измене. Мужчина предоставлял россиянам координаты для ракетных ударов по Харькову.