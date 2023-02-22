У Харкові посилять заходи безпеки з 23 по 24 лютого

Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що з 23 по 24 лютого міська влада акцентуватиме увагу на безпеці мешканців. Він зазначив, що інших змін поки не планується.

Про це сказав Ігор Терехов журналістам Новини.LIVE.

Деталі

"Комунальники будуть працювати, в роботі установ та громадського транспорту ми поки нічого не будемо мінять, комендантська година також поки без змін", — повідомив Терехов.

Міський голова Харкова закликав журналістів не лякати людей зайвий раз.

"Людям емоційно дуже важко, я дуже прощу вас, аби не нагнітали цю обстановку, а навпаки заспокоювали", — додав Терехов.

Нагадаємо, сьогодні російські загарбники завдали ракетного удару по Харкову. У місті прогриміло декілька потужних вибухів.

Також ми писали, упродовж 20 лютого противник завдавав ударів з танків, мінометів та артилерії по громадах Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів Харківщини.

Додамо, суд визнав інженера з ремонту котельно-турбінного обладнання однієї з харківських ТЕЦ винним у державній зраді. Чоловік надавав росіянам координати для ракетних ударів по Харкову.