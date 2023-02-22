У Харкові посилять заходи безпеки з 23 по 24 лютого
Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що з 23 по 24 лютого міська влада акцентуватиме увагу на безпеці мешканців. Він зазначив, що інших змін поки не планується.
Про це сказав Ігор Терехов журналістам Новини.LIVE.
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"Комунальники будуть працювати, в роботі установ та громадського транспорту ми поки нічого не будемо мінять, комендантська година також поки без змін", — повідомив Терехов.
Міський голова Харкова закликав журналістів не лякати людей зайвий раз.
"Людям емоційно дуже важко, я дуже прощу вас, аби не нагнітали цю обстановку, а навпаки заспокоювали", — додав Терехов.
Нагадаємо, сьогодні російські загарбники завдали ракетного удару по Харкову. У місті прогриміло декілька потужних вибухів.
Також ми писали, упродовж 20 лютого противник завдавав ударів з танків, мінометів та артилерії по громадах Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів Харківщини.
Додамо, суд визнав інженера з ремонту котельно-турбінного обладнання однієї з харківських ТЕЦ винним у державній зраді. Чоловік надавав росіянам координати для ракетних ударів по Харкову.