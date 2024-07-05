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В Харькове приостановят движение трамваев на одном из участков — в горсовете объяснили причину

5 июля 2024 20:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове 8 июля приостановят движение трамваев на одном из участков
Харьковский трамвай. Фото: городской совет Харькова
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове на одном из участков 8 июля планируется закрыть движение трамваев. Так, транспорт не будет курсировать по улице Академика Павлова, на участке от улицы Героев Труда до переулка Салтовского.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета в Telegram в пятницу, 5 июля.

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"Движение трамваев на ул. Академика Павлова, на участке от ул. Героев Труда до пер. Салтовского, будет приостановлено с 9:30 до 16:00 8 июля", — говорится в сообщении.

В горсовете объяснили, что это связано с ремонтом трамвайного пути. В то же время вместо трамваев будет курсировать другой транспорт:

  • №16, 16А: разворотный круг "Салтовское" — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — разворотный круг "Журавловский гидропарк";
  • №27: разворотный круг "Новожаново" — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг "Журавловский гидропарк" — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — пр. Тракторостроителей — разворотный круг "Салтовское".
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Скриншот поста горсовета Харькова

Напомним, на трех станциях харьковского метрополитена демонтировали киоски из-за их аварийного состояния.

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Харьков транспорт городской совет общественный транспорт

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