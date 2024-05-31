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В Харькове приостановили спасательные работы на месте российского удара

31 мая 2024 20:37
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Бригадир София
редактор
В Харькове приостановили спасательные работы на месте российского удара
Последствия российского удара. Фото: Игорь Терехов
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Вечером 30 мая россияне в очередной раз ударили по Харькову. Одна из ракет попала по пятиэтажному дому. Работы по ликвидации последствий атаки в Новобаварском районе будут временно остановлены.

Об этом сообщил спикер ГСЧС Евгений Василенко в комментарии для  Новини.LIVE в пятницу, 31 мая.

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Василенко сообщил, что завтра утром спасательные команды возобновят розыскные операции. Сейчас есть подозрение, что под обломками могут находиться три человека, находящиеся на разных уровнях здания.

"Нам придется разбирать завалы, поднимать плиты и почти до фундамента все убирать", — добавил спикер ГСЧС.

Пост Новини.LIVE. Фото: скриншот
Пост Новини.LIVE. Фото: скриншот

Удар по Харькову 30 мая

Напомним, поздно вечером 30 мая российские оккупанты нанесли удар по району плотной застройки в Харьков. В городе были слышны взрывы.

Впоследствии оккупанты нанесли повторный удар по многоэтажному жилому дому в Харькове.

В результате обстрела есть погибшие и много раненых, под завалами могут находиться люди.

Харьков
ГСЧС
ракетный удар
война в Украине
ракета
война
спасатели
Харьковская область
атака

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