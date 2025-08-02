Акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести прошла в Харькове — фото

В Харькове прошла акция в поддержку военнопленных — фото
В субботу, 2 августа, в Харькове прошла акция в поддержку украинских военнопленных и пропавших без вести. Десятки горожан вышли на улицы с призывом вернуть на родину защитников.
Об этом с места событий сообщает журналист Новини.LIVE Вероника Марченко.
В Харькове поддержали военных в плену
В центре города харьковчане вышли на улицы с плакатами и флагами, чтобы еще раз напомнить о воинах и гражданских, которые до сих пор находятся в российском плену или считаются пропавшими без вести.
Многие участники акции уже длительное время не имеют никакой информации о местонахождении своих родных и призывают общество не забывать о важности этой проблемы.
Участие в митинге приняли не только взрослые, но и дети, чьи родители считаются пленными или пропавшими без вести во время войны.
"Я хочу напомнить обществу об этой боли. Очень трудно жить с тем, что ребята исчезают и их все больше — пропавших без вести и военнопленных. Нас всех объединяет одно горе", — сказала жена военнопленного Евгения Олейника Вита.
Напомним, армия РФ атаковала Харьков дронами, в результате чего ранения получил младенец.
А также в Харькове начался суд по делу об избиении учителя работниками ТЦК.
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