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Главная Харьков В Харькове прошла акция в поддержку военнопленных — фото

В Харькове прошла акция в поддержку военнопленных — фото

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 14:45
Акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести прошла в Харькове — фото
Жители Харькова с плакатами в поддержку "Азова". Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

В субботу, 2 августа, в Харькове прошла акция в поддержку украинских военнопленных и пропавших без вести. Десятки горожан вышли на улицы с призывом вернуть на родину защитников.

Об этом с места событий сообщает журналист Новини.LIVE Вероника Марченко.

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В центре города харьковчане вышли на улицы с плакатами и флагами, чтобы еще раз напомнить о воинах и гражданских, которые до сих пор находятся в российском плену или считаются пропавшими без вести.

Акція на підтримку полонених і зниклих у Харкові
Митинг в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко
Акція на підтримку полонених і зниклих у Харкові
Участники акции в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Многие участники акции уже длительное время не имеют никакой информации о местонахождении своих родных и призывают общество не забывать о важности этой проблемы.

Акція на підтримку полонених і зниклих у Харкові
Митинг в Харькове в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Участие в митинге приняли не только взрослые, но и дети, чьи родители считаются пленными или пропавшими без вести во время войны.

Акція на підтримку полонених і зниклих у Харкові
Сын военнопленного на митинге. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

"Я хочу напомнить обществу об этой боли. Очень трудно жить с тем, что ребята исчезают и их все больше — пропавших без вести и военнопленных. Нас всех объединяет одно горе", — сказала жена военнопленного Евгения Олейника Вита.

Акція на підтримку полонених і зниклих у Харкові
Жена военнопленного Вита. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Напомним, армия РФ атаковала Харьков дронами, в результате чего ранения получил младенец.

А также в Харькове начался суд по делу об избиении учителя работниками ТЦК.

митинг Харьков акция пленные пропавшие без вести
Вероника Марченко - журналист
Автор:
Вероника Марченко
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