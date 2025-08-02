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Головна Харків У Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених — фото

У Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених — фото

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 14:45
Акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісті пройшла у Харкові — фото
Мешканці Харкова з плакатами на підтримку "Азову". Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

У суботу, 2 серпня, в Харкові пройшла акція на підтримку українських військовополонених та зниклих безвісті. Десятки містян вийшли на вулиці із закликом повернути на батьківщину захисників.

Про це з місця подій повідомляє журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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У центрі міста харків'яни вийшли на вулиці зі плакатами та прапорами, аби ще раз нагадати про воїнів та цивільних, які досі перебувають у російському полоні або вважаються зниклими безвісті.

Акція на підтримку полонених і зниклих у Харкові
Мітинг на підтримку військовополонених і зниклих. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко
Акція на підтримку полонених і зниклих у Харкові
Учасники акції на підтримку військовополонених і зниклих. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Багато учасників акції вже тривалий час не мають жодної інформації про місцеперебування своїх рідних та закликають суспільство не забувати про важливість цієї проблеми.

Акція на підтримку полонених і зниклих у Харкові
Мітинг у Харкові на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Участь у мітингу взяли не лише дорослі, а й діти, чиї батьки вважаються полоненими або зниклими під час війни.

Акція на підтримку полонених і зниклих у Харкові
Син військовополоненого на мітингу. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

"Я хочу нагадати суспільству про цей біль. Дуже важко жити із тим, що хлопці зникають і їх все більше — зниклих безвісті та військовополонених. Нас всіх об'єднує одне горе", — сказала дружина військовополоненого Євгена Олійника Віта.

Акція на підтримку полонених і зниклих у Харкові
Дружина військовополоненого Віта. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків дронами, внаслідок чого поранення отримало немовля.

А також у Харкові розпочався суд у справі щодо побиття вчителя працівниками ТЦК.

мітинг Харків акція полонені зниклі безвісти
Вероніка Марченко - журналіст
Автор:
Вероніка Марченко
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