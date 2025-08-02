Акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісті пройшла у Харкові — фото

У Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених — фото
У суботу, 2 серпня, в Харкові пройшла акція на підтримку українських військовополонених та зниклих безвісті. Десятки містян вийшли на вулиці із закликом повернути на батьківщину захисників.
Про це з місця подій повідомляє журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.
У Харкові підтримали військових у полоні
У центрі міста харків'яни вийшли на вулиці зі плакатами та прапорами, аби ще раз нагадати про воїнів та цивільних, які досі перебувають у російському полоні або вважаються зниклими безвісті.
Багато учасників акції вже тривалий час не мають жодної інформації про місцеперебування своїх рідних та закликають суспільство не забувати про важливість цієї проблеми.
Участь у мітингу взяли не лише дорослі, а й діти, чиї батьки вважаються полоненими або зниклими під час війни.
"Я хочу нагадати суспільству про цей біль. Дуже важко жити із тим, що хлопці зникають і їх все більше — зниклих безвісті та військовополонених. Нас всіх об'єднує одне горе", — сказала дружина військовополоненого Євгена Олійника Віта.
Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків дронами, внаслідок чого поранення отримало немовля.
А також у Харкові розпочався суд у справі щодо побиття вчителя працівниками ТЦК.
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