Акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісті пройшла у Харкові — фото

Мешканці Харкова з плакатами на підтримку "Азову". Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

У суботу, 2 серпня, в Харкові пройшла акція на підтримку українських військовополонених та зниклих безвісті. Десятки містян вийшли на вулиці із закликом повернути на батьківщину захисників.

Про це з місця подій повідомляє журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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У центрі міста харків'яни вийшли на вулиці зі плакатами та прапорами, аби ще раз нагадати про воїнів та цивільних, які досі перебувають у російському полоні або вважаються зниклими безвісті.

Мітинг на підтримку військовополонених і зниклих. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Учасники акції на підтримку військовополонених і зниклих. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Багато учасників акції вже тривалий час не мають жодної інформації про місцеперебування своїх рідних та закликають суспільство не забувати про важливість цієї проблеми.

Мітинг у Харкові на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Участь у мітингу взяли не лише дорослі, а й діти, чиї батьки вважаються полоненими або зниклими під час війни.

Син військовополоненого на мітингу. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

"Я хочу нагадати суспільству про цей біль. Дуже важко жити із тим, що хлопці зникають і їх все більше — зниклих безвісті та військовополонених. Нас всіх об'єднує одне горе", — сказала дружина військовополоненого Євгена Олійника Віта.

Дружина військовополоненого Віта. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків дронами, внаслідок чого поранення отримало немовля.

А також у Харкові розпочався суд у справі щодо побиття вчителя працівниками ТЦК.