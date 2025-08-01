У Харкові суд розглядає справу про побиття вчителя співробітником ТЦК

Судове засідання у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У Харкові у пʼятницю, 1 серпня, розпочалося судове засідання у справі про побиття співробітником територіального центру комплектування вчителя історії.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

Реклама

Читайте також:

Побиття вчителя працівником ТЦК

Наша журналістка перебуває в залі суду та оперативно повідомлятиме про перебіг засідання у справі про побиття вчителя.

Судове засідання у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Судове засідання у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у травні в Харкові сталася бійка між працівником ТЦК та вчителем історії. Тоді призначили службове розслідування.

Згодом прокурор Сергій Яковенко повідомив, що обвинувачений працівник ТЦК співпрацював зі слідством та каявся.

Відомо, що постраждалий вимагає від працівника ТЦК компенсацію в розмірі 300 тисяч гривень.