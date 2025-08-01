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Головна Харків У Харкові розпочався суд щодо побиття вчителя військовим із ТЦК

У Харкові розпочався суд щодо побиття вчителя військовим із ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 14:21
У Харкові суд розглядає справу про побиття вчителя співробітником ТЦК
Судове засідання у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У Харкові у пʼятницю, 1 серпня, розпочалося судове засідання у справі про побиття співробітником територіального центру комплектування вчителя історії. 

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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Наша журналістка перебуває в залі суду та оперативно повідомлятиме про перебіг засідання у справі про побиття вчителя.

Побиття вчителя працівником ТЦК у Харкові
Судове засідання у Харкові. Фото: Новини.LIVE
Працівник ТЦК побив вчителя в Харкові
Судове засідання у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у травні в Харкові сталася бійка між працівником ТЦК та вчителем історії. Тоді призначили службове розслідування.

Згодом прокурор Сергій Яковенко повідомив, що обвинувачений працівник ТЦК співпрацював зі слідством та каявся.

Відомо, що постраждалий вимагає від працівника ТЦК компенсацію в розмірі 300 тисяч гривень.

бійка суд вчителі Харків правосуддя ТЦК та СП
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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