В Харькове прокуратура требует вернуть землю, где должны были построить базу отдыха

Харьковская областная прокуратура. Фото: Харьковская областная прокуратура

Руководитель Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова подал в суд исковое заявление к физическому лицу о расторжении договора аренды земли и возврате к землям запаса города земельного участка стоимостью 83 млн гривен.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Материалы дела

По данным прокуратуры, харьковчанин в 2007 году получил в аренду земельный участок площадью около 2,5 га из земель рекреационного назначения на территории Черкасско-Лозовского сельского совета Дергачевского района за пределами населенного пункта для строительства базы отдыха.

Впоследствии указанная земля перешла к коммунальной собственности Харьковского городского совета и получила новый адрес – просп. Лозовеньковский в Харькове.

Скриншот кадастровой карты. Фото: Telegram/Харьковская областная прокуратура

"Указанный земельный участок должен служить оперативным базисом для размещения различных объектов жизнедеятельности человека, удовлетворения потребностей территориального общества в развитии инфраструктуры на его территории", — говорится в сообщении.

Харьковчанином уже на протяжении 16 лет так и не начато строительство. Земельный участок находится в заброшенном состоянии, физическим лицом не получены предусмотренные законодательством разрешительные документы на осуществление строительства, установленные договором аренды земли, что свидетельствует о наличии существенных нарушений условий договора со стороны арендатора. Это делает невозможным эффективное использование указанного земельного участка.

По иску окружной прокуратуры Дзержинским районным судом города Харькова открыто производство по делу.

Напомним, что Харьковская мэрия незаконно отдала под частную застройку земли возле Саржиного Яра . Шевченковской окружной прокуратурой г. Харькова в суд направлено пять исковых заявлений в интересах государства в Харьковский городской совет о признании противоправными и отмене решений органа местного самоуправления. Мэрия отдала под застройку частными домами пять участков общей стоимостью 10 млн. грн.

Также мы рассказывали, что в Харькове прокуратура хочет вернуть в собственность общины две квартиры. Недвижимость после 2021 года осталась без умерших владельцев и наследников. Из-за бездействия местных властей процессом передачи их в коммунальную собственность занялись органы прокуратуры.