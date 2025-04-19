В Харькове взрывы - что известно

Дым в результате взрыва. Фото: ГСЧС/Telegram

В субботу вечером, 19 апреля, в Харькове прогремели мощные взрывы. Отметим, что именно сегодня Путин объявил о так называемом "Пасхальном перемирии".

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Взрывы в Харькове 19 апреля — что известно

В субботу вечером, 19 апреля, мощные взрывы прогремели в Харькове.

"В Харькове был слышен взрыв", — сообщил городской голова Терехов.

Впоследствии стало известно, что звуки взрывов не связаны с атакой или любыми другими военными действиями.

"Звук, который был слышен в городе, не связан с военными действиями — сообщает наш ситуационный центр", — написал Терехов.

Скриншот сообщения Терехова/Telegram

Ранее мы сообщали, что в результате ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля количество пострадавших возросло до 120. В частности, в результате ракетного обстрела один человек погиб.

Напомним, что в пятницу, 18 апреля, российские оккупанты нанесли удар по Харькову баллистическими ракетами.