Взрывы в Харькове - что известно

В Харькове прогремели мощные взрывы — что известно
В воскресенье вечером, 4 мая, в Харькове прогремел ряд мощных взрывов. Вероятно, что местные жители слышали взрывы за пределами города.
Об этом информируют местные Telegram-каналы.
Взрывы в Харькове 4 мая — подробности
В воскресенье, 4 мая, около 21:00 вблизи Харькова прогремели громкие взрывы.
Перед этим в Воздушных сила ВСУ сообщали о том, что россияне управляемыми авиационными бомбами атакуют Харьковскую область.
"КАБы на Харьковщину", — говорилось в сообщении ВС ВСУ.
Сейчас подробностей относительно взрывов, которые слышали жители Харькова и области, не сообщают.
Ранее мы информировали, что 4 мая российские оккупанты атаковали беспилотниками Изюм в Харьковской области.
Кроме того, российские войска в субботу, 3 апреля, нанесли авиационный удар по части ГСЧС в Купянске Харьковской области.
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