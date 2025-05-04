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В Харькове прогремели мощные взрывы — что известно

4 мая 2025 21:41
Евтушенко Алина - редактор
Взрывы в Харькове - что известно
Последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram
Евтушенко Алина - редактор

В воскресенье вечером, 4 мая, в Харькове прогремел ряд мощных взрывов. Вероятно, что местные жители слышали взрывы за пределами города.

Об этом информируют местные Telegram-каналы.

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В воскресенье, 4 мая, около 21:00 вблизи Харькова прогремели громкие взрывы.

Перед этим в Воздушных сила ВСУ сообщали о том, что россияне управляемыми авиационными бомбами атакуют Харьковскую область.

"КАБы на Харьковщину", — говорилось в сообщении ВС ВСУ.

Сейчас подробностей относительно взрывов, которые слышали жители Харькова и области, не сообщают.

Атака на Харків
Скриншот сообщения ВС ВСУ/Telegram

Ранее мы информировали, что 4 мая российские оккупанты атаковали беспилотниками Изюм в Харьковской области.

Кроме того, российские войска в субботу, 3 апреля, нанесли авиационный удар по части ГСЧС в Купянске Харьковской области.

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