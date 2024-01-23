У Харкові пролунали вибухи

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні ввечері, 23 січня, у Харкові пролунали потужні вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У Харкові пролунав вибух", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про запуск балістики у напрямку місту.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, росіяни здійснили чергову атаку по Харкову зранку 23 січня. У місті в результаті обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. У деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару по Харкову вранці 23 січня без світла залишилося майже 11 тисяч споживачів. Також було пошкоджено газопровід.

Додамо, під час ранкової ракетної атаки по Харкову жителі зруйнованих квартир ховалися, де бачили. Вибух був настільки гучний та потужний, що весь під'їзд багатоквартирного будинку вщент зруйнований.