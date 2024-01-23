Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові пролунали вибухи arrow

У Харкові пролунали вибухи

23 січня 2024 22:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові пролунали вибухи
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 23 січня, у Харкові пролунали потужні вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

Читайте також:

Вибухи у Харкові

"У Харкові пролунав вибух", — йдеться у повідомленні.

null
Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про запуск балістики у напрямку місту.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

null
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, росіяни здійснили чергову атаку по Харкову зранку 23 січня. У місті в результаті обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. У деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару по Харкову вранці 23 січня без світла залишилося майже 11 тисяч споживачів. Також було пошкоджено газопровід.

Додамо, під час ранкової ракетної атаки по Харкову жителі зруйнованих квартир ховалися, де бачили. Вибух був настільки гучний та потужний, що весь під'їзд багатоквартирного будинку вщент зруйнований. 

війна
Харків
вибух
обстріли
повітряна тривога
ракети

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі