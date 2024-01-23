Житель дома в Харькове, куда попала ракета, рассказал об обстреле

Спасатели и полицейские разбирают завалы в Харькове. Фото: полиция

Во время утренней ракетной атаки по Харькову жители разрушенных квартир прятались, где видели. Взрыв был настолько громкий и мощный, что весь подъезд многоквартирного дома полностью разрушен.

Об этом рассказал один из местных жителей в комментарии Новости. LIVE.

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Житель разрушенного дома в Харькове Олег рассказал, что взрыв был очень громкий. Его квартира расположена на третьем этаже, куда сегодня попала вражеская ракета.

"Я прятался между двумя потолками. Был первый взрыв, потом второй небольшой. А третий уже был очень громким. Бог помиловал меня", — говорит мужчина.

К счастью, Олег и его близкие не пострадали.

Как известно, сегодня утром оккупанты нанесли по жилым районам Харькова около 12 комбинированных ракетных ударов системами С-300, Х-32 и "Искандерами".

"По состоянию на данный момент известно о трех погибших. 48 человек травмированы, из них четверо — дети и подростки 10, 12, 14 и 17 лет, их состояние среднее. Всех пострадавших доставили в больницы. Среди взрослых — пятеро в тяжелом состоянии", — рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Также известно, что под завалами одного из домов оказалась семья: мужчина — женщина и ребенок. Мужчина спасен, операция ГСЧС продолжается.

Ракетный обстрел Харькова 23 января

Напомним, россияне совершили очередную атаку по Харькову утром 23 января. В городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

В результате ракетного удара по Харькову утром, 23 января, без света осталось почти 11 тысяч потребителей. Также был поврежден газопровод.