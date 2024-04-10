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В Харькове раздались взрывы

10 апреля 2024 14:06
обновлено: 14:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Взрыв в Харькове 10 апреля — россияне запустили КАБы
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Взрывы в Харькове раздались в среду, 10 апреля. Россияне запустили по городу управляемые авиабомбы.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Взрывы в Харькове 10 апреля

Обновлено 14:19. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что около 14:00 состоялся вражеский обстрел сел Липцы и Малая Даниловка Харьковского района.

"Горит магазин и аптека. Предварительно: под завалами могут находиться люди. Профильные службы работают на месте", — говорится в сообщении.

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В Харькове раздались взрывы после сообщений Воздушных сил о пусках управляемых авиационных бомб на регион.

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Накануне в ведомстве предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке и угрозе применения авиационных средств поражения.

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В настоящее время воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях.

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Воздушная тревога в Украине 10 апреля. Фото: alerts.in.ua

Напомним, утром 10 апреля российские оккупанты уже запускали управляемые авиабомбы по Харьковской области.

А за минувшие сутки артиллерийским и минометным ударам подверглись 20 населенных пунктов региона. Вследствие вражеских атак известно о пяти раненых, также есть значительные разрушения инфраструктуры.

Добавим, 9 апреля Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Харьковской области, где принял доклады военных, обсудил восстановление электроэнергии в городе и наградил защитников страны.

Харьков
взрыв
обстрелы
война в Украине

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