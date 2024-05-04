В Харькове раздался громкий взрыв

Дым после взрыва. Иллюстративное фото: AP

В Харькове в субботу, 4 мая, раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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Взрыв в Харькове 4 мая

"Взрыв слышен был в Харькове", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

До этого Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в Харьковской области и нескольких.

Скриншот сообщения Воздушные Силы ВСУ

На 16:35 воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины — Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Скриншот карты воздушных тревог

Напомним, за несколько часов до этого в Харькове уже раздался взрыв.

Также мы рассказывали, что ночью россияне нанесли массированный удар беспилотниками по Харькову. Самый большой пожар возник в складских помещениях с общей площадью около трех тысяч квадратных метров.