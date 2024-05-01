В Харькове раздался взрыв

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: соцсети

В Харькове в среду, 1 апреля, был слышен взрыв. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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Терехов написал о взрывах в городе и призвал харьковчан быть осторожными, поскольку есть угроза повторных "прилетов".

Скриншот сообщения Терехова

Ранее Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 10.40 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Кировоградской областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, вчера осейская армия нанесла удар авиационной бомбой по Харькову. В результате обстрела известно об одном погибшем и десяти раненых.

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