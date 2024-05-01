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В Харькове раздался взрыв

1 мая 2024 10:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове раздался взрыв
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове в среду, 1 апреля, был слышен взрыв. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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Взрыв в Харькове 1 апреля

Терехов написал о взрывах в городе и призвал харьковчан быть осторожными, поскольку есть угроза повторных "прилетов".

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Скриншот сообщения Терехова

Ранее Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 10.40 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Кировоградской областях и в Крыму.

тревога в Украине 1 мая
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, вчера осейская армия нанесла удар авиационной бомбой по Харькову. В результате обстрела известно об одном погибшем и десяти раненых.

Также мы писали, что спасатели ГСЧС показали кадры ужасных последствий российского террора в Харькове.

Харьков
взрыв
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
война в Украине

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