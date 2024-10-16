Взрывы в Харькове вечером 16 октября

Последствия атаки. Иллюстративное фото: Харьковская ОВА

Взрыв в среду, 16 октября, раздался в Харькове. Жителей города и области предупреждали об угрозе российских атак.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Атака на Харьков 16 октября

Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

"Угроза применения авиационных средств поражения!", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных сил

Также об угрозе сообщал мониторинговый Telegram-канал Aeris Rimor. Там заявляли, что россияне могут запустить крылатые авиационные ракеты или управляемые авиационные бомбы.

Скриншот поста Aeris Rimor

Отметим, что по состоянию на 18:15 воздушная тревога объявлена в восточных и некоторых северных областях Украины.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, вчера Россия ударила по Харькову управляемыми авиационными бомбами.

Также мы писали, что в Харьковской области усилили эвакуацию жителей из-за продвижения российских войск в направлении Купянска.