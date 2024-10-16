Вибухи в Харкові увечері 16 жовтня

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Харківська ОВА

Вибух у середу, 16 жовтня, пролунав у Харкові. Мешканців міста та області попереджали про загрозу російських атак.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Також про загрозу повідомляв моніторинговий Telegram-канал Aeris Rimor. Там заявляли, що росіяни можуть запустити крилаті авіаційні ракети або керовані авіаційні бомби.

Скриншот допису Aeris Rimor

Зазначимо, що станом на 18:15 повітряна тривога оголошена у східних та деяких північних областях України.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вчора Росія вдарила по Харкову керованими авіаційними бомбами.

Також ми писали, що у Харківській області посилили евакуацію мешканців через просування російських військ у напрямку Куп'янська.