Вибухи в Харкові увечері 16 жовтня

У Харкові пролунав вибух
Вибух у середу, 16 жовтня, пролунав у Харкові. Мешканців міста та області попереджали про загрозу російських атак.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на Харків 16 жовтня
Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" — йдеться у повідомленні.
Також про загрозу повідомляв моніторинговий Telegram-канал Aeris Rimor. Там заявляли, що росіяни можуть запустити крилаті авіаційні ракети або керовані авіаційні бомби.
Зазначимо, що станом на 18:15 повітряна тривога оголошена у східних та деяких північних областях України.
Нагадаємо, вчора Росія вдарила по Харкову керованими авіаційними бомбами.
Також ми писали, що у Харківській області посилили евакуацію мешканців через просування російських військ у напрямку Куп'янська.
Читайте Новини.LIVE!