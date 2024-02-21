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У Харкові рецидивіст обікрав чоловіка з вадами здоров'я

21 лютого 2024 12:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові рецидивіст обікрав чоловіка з вадами здоров'я
Крадіжка телефону. Ілюстративне фото: Sputnik
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У центрі Харкова рецидивіст обікрав чоловіка з вадами здоров'я. Фігурант забрав у потерпілого гаманець з грошима та втік. Зловмисника затримали, він відбуватиме покарання за ґратами.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у середу, 21 лютого.

Крадіжка у центрі Харкова

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 41-річного чоловіка у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України). Йому призначено покарання у виді дев'яти років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

Прокурори довели, що зловмисник, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, нанесення тілесних ушкоджень і грабежі, знову порушив закон.

У березні минулого року фігурант на вул. Сумській у Харкові спостерігав за тим, як чоловік знімає готівку з банкомата і кладе гроші в кишеню куртки. Зловмисник побачив, що потерпілий через вади зі здоров’ям ходить з милицею, тому підбіг до нього та вихопив з кишені портмоне з грошима, після чого втік.

Того ж дня правопорушника затримали правоохоронці. Під час судового розгляду обвинувачений не визнав свою вину і відмовився надавати показання. 

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали жінку, яка коригувала ворожі удари по житлових районах міста. Крім того, вона збирала розвіддані про маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та української техніки по місту. 

Також у Харкові жінка залишила свою доньку саму в квартирі на 12-му поверсі без їжі та води. Горе-матір судитимуть, і їй загрожує позбавлення волі до двох років.

Харків
здоров'я
в'язниця
гроші
прокуратура

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