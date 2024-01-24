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В Харькове спасатели достали из-под завалов тела двух погибших

24 января 2024 14:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Харькове спасатели достали из-под завалов тела двух погибших
Спасатели совершают поисковую операцию под завалами. Фото: Telegram / Олег Синегубов
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Вечером 23 января россияне нанесли массированный удар по Харькову. Сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций до сих пор ликвидируют последствия обстрелов врага и продолжается спасательная операция. В городе под завалами многоэтажки обнаружили тела еще двоих погибших. Число пострадавших возросло до 10.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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По информации Синегубова, спасательной службе ГСЧС удалось извлечь тела двух погибших людей из-под завалов многоэтажки. Стало известно, что в результате российской атаки погибла 57-летняя женщина и 56-летний мужчина.

"Спасатели деблокировали тела жителей дома: 57-летнего мужчину и 56-летней женщины. По состоянию на данный момент количество погибших увеличилось до 10 человек", — указал председатель Харьковской ОГА.

Скриншот сообщения Синегубова
Скриншот поста Синегубова

Обстрел Харькова 23 января

Напомним, российские оккупанты вечером, 23 января, в очередной раз атаковали Харьков. Захватчики попали в образовательное учреждение, также повреждена инфраструктура, есть возгорание авто.

Добавим, Олег Синегубов рассказал, что в результате вражеских обстрелов Харькова 23 января в медучреждениях города находятся 29 пострадавших — 14 мужчин и 15 женщин.

война
Харьков
Украина
обстрелы
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Олег Синегубов
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