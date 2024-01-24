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У Харкові рятувальники витягли з-під завалів тіла двох загиблих

24 січня 2024 14:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Харкові рятувальники витягли з-під завалів тіла двох загиблих
Рятувальники здійснюють пошукову операцію під завалами. Фото: Telegram / Олег Синєгубов
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ввечері 23 січня росіяни здійснили масований удар по Харкову. Співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій досі ліквідовують наслідки обстрілів ворога і триває рятувальна операція. В місті під завалами багатоповерхівки виявили тіла ще двох загиблих. Кількість постраждалих зросла до 10.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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За інформацією Синєгубова, рятувальній службі ДСНС вдалося витягти тіла двох загиблих людей з-під завалів багатоповерхівки. Стало відомо, що внаслідок російської атаки загинула 57-річна жінка і 56-річний чоловік.

"Рятувальники деблокували тіла жителів будинку: 57-річного чоловіка та 56-річної жінки. Станом на зараз кількість загиблих збільшилась до 10 осіб", — вказав голова Харківської ОДА.

Скриншот допису Синєгубова
Скриншот допису Синєгубова

Обстріл Харкова 23 січня

Нагадаємо, російські окупанти ввечері, 23 січня, вчергове атакували Харків. Загарбники влучили в освітню установу, також пошкоджена інфраструктура, є загоряння авто.

Олег Синєгубов розповів, що внаслідок ворожих обстрілів Харкова 23 січня у медзакладах міста перебуває 29 постраждалих — 14 чоловіків та 15 жінок.

війна
Харків
Україна
обстріли
рятувальники
Олег Синєгубов
атака

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