Обстрел Основанского района в Харькове — количество жертв

Спасатели работают на месте прилета. Фото: МВД Украины

Российская армия нанесла ракетный удар в ночь на вторник, 29 октября, по частному сектору в Основянском районе в Харькове. В результате атаки погибли гражданские.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины и мэр Харькова Игорь Терехов.

Читайте также:

Российская армия ударила ракетой-гибридом по Харькову

Российские войска атаковали частный сектор в Основянском районе в Харькове. Оккупанты применили ракету-гибрид "Гром-Е1".

Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС Харьковщины

В результате атаки погибли четыре человека — две женщины и двое мужчин. От удара полностью разрушен один дом, еще 19 зданий и четыре автомобиля имеют разные повреждения. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что россияне сконцентрировались на ударах по жилым домам и не только.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

"В последние дни враг сконцентрировался именно на террористических ударах по Харькову — бьет по жилым домам, по нашим историческим памятникам, по символам города, таким, как "Госпром". Прошу всех быть очень осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги", — заявил глава города.

Напомним, 28 октября российские войска атаковали фугасной авиабомбой историческое здание в Харькове.

Также в полиции показали кадры первых минут после ударов авиабомбами по Харькову.