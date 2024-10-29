Обстрел Основанского района в Харькове — количество жертв

В Харькове ракета РФ попала в частный сектор — есть жертвы
Российская армия нанесла ракетный удар в ночь на вторник, 29 октября, по частному сектору в Основянском районе в Харькове. В результате атаки погибли гражданские.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины и мэр Харькова Игорь Терехов.
Российская армия ударила ракетой-гибридом по Харькову
Российские войска атаковали частный сектор в Основянском районе в Харькове. Оккупанты применили ракету-гибрид "Гром-Е1".
В результате атаки погибли четыре человека — две женщины и двое мужчин. От удара полностью разрушен один дом, еще 19 зданий и четыре автомобиля имеют разные повреждения. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что россияне сконцентрировались на ударах по жилым домам и не только.
"В последние дни враг сконцентрировался именно на террористических ударах по Харькову — бьет по жилым домам, по нашим историческим памятникам, по символам города, таким, как "Госпром". Прошу всех быть очень осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги", — заявил глава города.
Напомним, 28 октября российские войска атаковали фугасной авиабомбой историческое здание в Харькове.
Также в полиции показали кадры первых минут после ударов авиабомбами по Харькову.
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