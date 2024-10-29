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В Харькове ракета РФ попала в частный сектор — есть жертвы

29 октября 2024 08:25
Анастасия Постоенко - Редактор
Обстрел Основанского района в Харькове — количество жертв
Спасатели работают на месте прилета. Фото: МВД Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

Российская армия нанесла ракетный удар в  ночь на вторник, 29 октября, по частному сектору в Основянском районе в Харькове. В результате атаки погибли гражданские.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины и мэр Харькова Игорь Терехов.

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Российские войска атаковали частный сектор в Основянском районе в Харькове. Оккупанты применили ракету-гибрид "Гром-Е1".

Основанский район обстрел Харьков
Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС Харьковщины

В результате атаки погибли четыре человека — две женщины и двое мужчин. От удара полностью разрушен один дом, еще 19 зданий и четыре автомобиля имеют разные повреждения. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что россияне сконцентрировались на ударах по жилым домам и не только.

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Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

"В последние дни враг сконцентрировался именно на террористических ударах по Харькову — бьет по жилым домам, по нашим историческим памятникам, по символам города, таким, как "Госпром". Прошу всех быть очень осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги", — заявил глава города.

Напомним, 28 октября российские войска атаковали фугасной авиабомбой историческое здание в Харькове.

Также в полиции показали кадры первых минут после ударов авиабомбами по Харькову.

Харьков оккупанты обстрелы ракетный удар война в Украине

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