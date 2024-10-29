Обстріл Основ'янського району у Харкові — кількість жертв

У Харкові російська ракета влучила у приватний сектор — є жертви
Російська армія завдала ракетного удару вночі, 29 жовтня, по приватному секторі в Основ'янському районі в Харкові. Внаслідок атаки загинули цивільні.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України та мер Харкова Ігор Терехов.
Російська армія вдарила ракетою-гібридом по Харкову
Російські війська атакували приватний сектор в Основ'янському районі в Харкові. Окупанти застосували ракету-гібрид "Грім-Є1".
Внаслідок атаки загинуло четверо осіб — двоє жінок та двоє чоловіків. Від удару повністю зруйновано один будинок, ще 19 будівель та чотири автомобілі мають різні пошкодження. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що росіяни сконцентрувалися на ударах по житлових будинках й не тільки.
"Останніми днями ворог сконцентрувався саме на терористичних ударах по Харкову — бʼє по житлових будинках, по наших історичних памʼятках, по символах міста, таких, як "Держпром". Прошу всіх бути дуже обережними й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", — заявив очільник міста.
Нагадаємо, 28 жовтня російські війська атакували фугасною авіабомбою історичну будівлю у Харкові.
Також у поліції показали кадри перших хвилин після ударів авіабомбами по Харкову.
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