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У Харкові російська ракета влучила у приватний сектор — є жертви

29 жовтня 2024 08:25
Анастасія Постоєнко - Редактор
Обстріл Основ'янського району у Харкові — кількість жертв
Рятувальники працюють на місці прильоту. Фото: МВС України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Російська армія завдала ракетного удару вночі, 29 жовтня, по приватному секторі в Основ'янському районі в Харкові. Внаслідок атаки загинули цивільні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України та мер Харкова Ігор Терехов.

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Російські війська атакували приватний сектор в Основ'янському районі в Харкові. Окупанти застосували ракету-гібрид "Грім-Є1". 

Основ'янський район обстріл Харків
Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС Харківщини

Внаслідок атаки загинуло четверо осіб — двоє жінок та двоє чоловіків. Від удару повністю зруйновано один будинок, ще 19 будівель та чотири автомобілі мають різні пошкодження. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що росіяни сконцентрувалися на ударах по житлових будинках й не тільки. 

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Повідомлення Ігора Терехова. Фото: скриншот

"Останніми днями ворог сконцентрувався саме на терористичних ударах по Харкову — бʼє по житлових будинках, по наших історичних памʼятках, по символах міста, таких, як "Держпром". Прошу всіх  бути дуже обережними й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", — заявив очільник міста.

Нагадаємо, 28 жовтня російські війська атакували фугасною авіабомбою історичну будівлю у Харкові. 

Також у поліції показали кадри перших хвилин після ударів авіабомбами по Харкову. 

Харків окупанти обстріли ракетний удар війна в Україні

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