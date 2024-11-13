Российский ударный БпЛА попал в дом в Харькове

В Харькове российский дрон попал в многоквартирный дом
В Харькове в среду, 13 ноября, российский дрон попал в многоквартирный дом. Обошлось без жертв, два человека пострадали.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.
Атака на Харьков 13 ноября
Вражеский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом в Салтовском районе Харькова. На месте прилета обошлось без пожара. На место следуют все соответствующие службы.
"На данную минуту есть информация о двух пострадавших", — уточнил Терехов.
Напомним, сегодня также удар вражеского БаЛА зафиксирован в Салтовском районе Харькова возле торгового комплекса.
Кроме того, в результате дроновой атаки на Харьков 12 ноября пострадали люди, повреждены жилые дома в двух районах.
Читайте Новини.LIVE!