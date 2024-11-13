Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові російський дрон влучив у багатоквартирний будинок arrow

У Харкові російський дрон влучив у багатоквартирний будинок

13 листопада 2024 13:05
Євгенія Брюховецька - редактор
Російський ударний БпЛА влучив у будинок в Харкові
Російський "шахед". Ілюстративне фото: deposithotos
Євгенія Брюховецька - редактор

У Харкові в середу, 13 листопада, російський дрон влучив у багатоквартирний будинок. Обійшлося без жертв, двоє людей постраждали.

Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.

Читайте також:

Атака на Харків 13 листопада 

Ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок у Салтівському районі Харкові. На місці "прильоту" обійшлося без пожежі. На місце прямують усі відповідні служби.

"На дану хвилину є інформація щодо двох постраждалих", — уточнив Терехов.

null
Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, сьогодні також удар ворожого БпЛА зафіксовано у Салтівському районі Харкова біля торгівельного комплексу.

Крім того, внаслідок дронової атаки на Харків 12 листопада постраждали люди, пошкоджено житлові будинки в двох районах.

Харків Ігор Терехов обстріли війна в Україні безпілотники

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:09 В Україну суне зима — синоптик Діденко дала прогноз на завтра

13:08 У НАТО сказали чим РФ "платить" КНДР за військових та боєприпаси

13:05 У Харкові російський дрон влучив у багатоквартирний будинок

13:00 Фінансова допомога від держави — українців попередили про ризики

12:59 Не хоче за кордон — на Одещині розшукали юну втікачку

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

12:56 Попереду ключова битва — до грудня фронт зміститься на 35 км

12:52 Відумерла спадщина — коли майно отримає держава

12:51 У Варшаві стартувала виставка з відбудови України ReBuild Ukraine

12:34 В "Айдарі" назвали переваги зниження мобілізаційного віку

12:30 США надали Україні фінансову допомогу — скільки і на що спрямують

13:09 В Україну суне зима — синоптик Діденко дала прогноз на завтра

13:08 У НАТО сказали чим РФ "платить" КНДР за військових та боєприпаси

13:05 У Харкові російський дрон влучив у багатоквартирний будинок

13:00 Фінансова допомога від держави — українців попередили про ризики

12:59 Не хоче за кордон — на Одещині розшукали юну втікачку

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

12:56 Попереду ключова битва — до грудня фронт зміститься на 35 км

12:52 Відумерла спадщина — коли майно отримає держава

12:51 У Варшаві стартувала виставка з відбудови України ReBuild Ukraine

12:34 В "Айдарі" назвали переваги зниження мобілізаційного віку

12:30 США надали Україні фінансову допомогу — скільки і на що спрямують

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

Text

11:20 Наслідки комбінованої атаки на Київ — дані КМВА

Text

08:00 Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

Text

07:32 За гроші на метро можна виробити 1,15 млн дронів, — Бахматов

12 листопада 2024
Text

22:47 Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

Text

22:09 Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

Text

19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

Text

18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком