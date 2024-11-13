Російський ударний БпЛА влучив у будинок в Харкові

Російський "шахед". Ілюстративне фото: deposithotos

У Харкові в середу, 13 листопада, російський дрон влучив у багатоквартирний будинок. Обійшлося без жертв, двоє людей постраждали.

Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.

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Атака на Харків 13 листопада

Ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок у Салтівському районі Харкові. На місці "прильоту" обійшлося без пожежі. На місце прямують усі відповідні служби.

"На дану хвилину є інформація щодо двох постраждалих", — уточнив Терехов.

Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, сьогодні також удар ворожого БпЛА зафіксовано у Салтівському районі Харкова біля торгівельного комплексу.

Крім того, внаслідок дронової атаки на Харків 12 листопада постраждали люди, пошкоджено житлові будинки в двох районах.