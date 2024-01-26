Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове создадут дифференцированную систему оповещения о тревоге — что это изменит arrow

В Харькове создадут дифференцированную систему оповещения о тревоге — что это изменит

26 января 2024 17:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове создадут дифференцированную систему оповещения о тревоге — что это изменит
Система оповещения о воздушной тревоге. Иллюстративное фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове создадут дифференцированную систему оповещения о воздушной тревоге. Соответствующую инициативу поддержали депутаты городского совета сегодня, 26 января.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Читайте также:

Система оповещения в Харькове

Он объяснил, что теперь сирена в городе будет включаться только в случае непосредственной опасности для Харькова, а не всей области.

"Это не только облегчит работу всем службам, но и позволит гораздо эффективнее работать нашему бизнесу", — отметил Терехов.

Мэр отметил, что проект воплотят в рамках создания единого муниципального ситуационного центра, а техническое оснащение профинансируют международные партнеры.

null
Скриншот поста Терехова

Как сообщили в городском совете Харькова, программа реагирования на чрезвычайные ситуации состоит из ряда мер.

В частности, она предусматривает создание и поддержание в постоянной готовности автоматизированной системы централизованного оповещения об угрозе и ее модернизации и обеспечения функционирования.

"Она позволит предупреждать и информировать жителей о таких угрозах в круглосуточном режиме", — говорится в программе.

Разработка документа осуществлялась с учетом современных мировых тенденций в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации и оповещения населения, а также в соответствии с потребностями и возможностями города.

null
Скриншот поста Харьковского городского совета

Напомним, что российские захватчики обстреляли Харьков 23 января, в результате чего произошел обвал подъезда одного из домов. Его судьбу будет определять инструментальная экспертиза.

Также мы писали, что российские оккупанты в ночь на 26 января обстреляли Купянск из РСЗО "Ураган". В результате было повреждено предприятие, произошел пожар на АЗС. К счастью, обошлось без пострадавших.

Харьков
Игорь Терехов
воздушная тревога
уведомление
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме