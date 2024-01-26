В Харькове создадут дифференцированную систему оповещения о тревоге — что это изменит

Система оповещения о воздушной тревоге. Иллюстративное фото: Depositphotos

В Харькове создадут дифференцированную систему оповещения о воздушной тревоге. Соответствующую инициативу поддержали депутаты городского совета сегодня, 26 января.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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Он объяснил, что теперь сирена в городе будет включаться только в случае непосредственной опасности для Харькова, а не всей области.

"Это не только облегчит работу всем службам, но и позволит гораздо эффективнее работать нашему бизнесу", — отметил Терехов.

Мэр отметил, что проект воплотят в рамках создания единого муниципального ситуационного центра, а техническое оснащение профинансируют международные партнеры.

Скриншот поста Терехова

Как сообщили в городском совете Харькова, программа реагирования на чрезвычайные ситуации состоит из ряда мер.

В частности, она предусматривает создание и поддержание в постоянной готовности автоматизированной системы централизованного оповещения об угрозе и ее модернизации и обеспечения функционирования.

"Она позволит предупреждать и информировать жителей о таких угрозах в круглосуточном режиме", — говорится в программе.

Разработка документа осуществлялась с учетом современных мировых тенденций в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации и оповещения населения, а также в соответствии с потребностями и возможностями города.

Скриншот поста Харьковского городского совета

Напомним, что российские захватчики обстреляли Харьков 23 января, в результате чего произошел обвал подъезда одного из домов. Его судьбу будет определять инструментальная экспертиза.

Также мы писали, что российские оккупанты в ночь на 26 января обстреляли Купянск из РСЗО "Ураган". В результате было повреждено предприятие, произошел пожар на АЗС. К счастью, обошлось без пострадавших.