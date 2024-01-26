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У Харкові створять диференційовану систему оповіщення про тривогу — що це змінить

26 січня 2024 17:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові створять диференційовану систему оповіщення про тривогу — що це змінить
Система оповіщення про повітряну тривогу. Ілюстративне фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові створять диференційовану систему оповіщення про повітряну тривогу. Відповідну ініціативу підтримали депутати міської ради сьогодні, 26 січня.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Він пояснив, що тепер сирена у місті вмикатиметься тільки у випадку безпосередньої небезпеки для Харкова, а не для всієї області. 

"Це не лише полегшить роботу всім службам, а й дозволить набагато ефективніше працювати нашому бізнесу", — зауважив Терехов.

Міський голова зазначив, що проєкт втілять у рамках створення єдиного муніципального ситуаційного центру, а технічне оснащення профінансують міжнародні партнери.

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Скриншот допису Терехова

Як повідомили у міській раді Харкова, програма реагування на надзвичайні ситуації складається з низки заходів.

Зокрема, вона передбачає створення та підтримання в постійній готовності автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу та здійснення її модернізації й забезпечення функціонування.

"Вона надасть можливість попереджувати та інформувати мешканців про такі загрози в цілодобовому режимі", — йдеться у програмі.

Розробка документу здійснювалася з урахуванням сучасних світових тенденцій у сфері реагування на надзвичайні ситуації та оповіщення населення, а також відповідно до потреб і можливостей міста.

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Скриншот допису Харківської міської ради

Нагадаємо, що російські загарбники обстріляли Харків 23 січня, внаслідок чого стався обвал під'їзду одного з будинків. Його долю буде визначати інструментальна експертиза.

Також ми писали, що російські окупанти в ніч проти 26 січня обстріляли Куп'янськ з РСЗВ "Ураган". Внаслідок цього було пошкоджено підприємство, сталася пожежа на АЗС. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Харків
Ігор Терехов
повітряна тривога
оповіщення
війна в Україні

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