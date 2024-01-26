У Харкові створять диференційовану систему оповіщення про тривогу — що це змінить
У Харкові створять диференційовану систему оповіщення про повітряну тривогу. Відповідну ініціативу підтримали депутати міської ради сьогодні, 26 січня.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Система оповіщення у Харкові
Він пояснив, що тепер сирена у місті вмикатиметься тільки у випадку безпосередньої небезпеки для Харкова, а не для всієї області.
"Це не лише полегшить роботу всім службам, а й дозволить набагато ефективніше працювати нашому бізнесу", — зауважив Терехов.
Міський голова зазначив, що проєкт втілять у рамках створення єдиного муніципального ситуаційного центру, а технічне оснащення профінансують міжнародні партнери.
Як повідомили у міській раді Харкова, програма реагування на надзвичайні ситуації складається з низки заходів.
Зокрема, вона передбачає створення та підтримання в постійній готовності автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу та здійснення її модернізації й забезпечення функціонування.
"Вона надасть можливість попереджувати та інформувати мешканців про такі загрози в цілодобовому режимі", — йдеться у програмі.
Розробка документу здійснювалася з урахуванням сучасних світових тенденцій у сфері реагування на надзвичайні ситуації та оповіщення населення, а також відповідно до потреб і можливостей міста.
Нагадаємо, що російські загарбники обстріляли Харків 23 січня, внаслідок чого стався обвал під'їзду одного з будинків. Його долю буде визначати інструментальна експертиза.
Також ми писали, що російські окупанти в ніч проти 26 січня обстріляли Куп'янськ з РСЗВ "Ураган". Внаслідок цього було пошкоджено підприємство, сталася пожежа на АЗС. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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