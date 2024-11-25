В Харькове построят медицинский комплекс под землей

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: ОВА

В Харькове планируется построить медицинский комплекс под землей. Заведение будет построено на базе областной клинической больницы.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

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Подземная больница в Харькове

Одним из наиболее амбициозных и важных проектов Харькова является строительство подземного медицинского комплекса "Ковчег" на базе областной клинической больницы. Он станет первой больницей такого типа в Украине и будет оказывать качественные медицинские услуги в максимально безопасных условиях.

"Ведь для нашей пограничной области самое важное — это обезопасить населения от вражеских ударов. Одновременно получать медицинские услуги там смогут более 2000 человек", — отметил Синегубов.

Напомним, в харьковском метро уже установили новогоднюю елку на станции "Университет".

Также мы писали, что правительство увеличило расходы на обустройство безопасного обучения в Харьковской области на 41,4 миллиона гривен.