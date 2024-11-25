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У Харкові створять підземну лікарню — деталі від Синєгубова

25 листопада 2024 22:13
Євгенія Брюховецька - редактор
У Харкові збудують медичний комплекс під землею
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: ОВА
Євгенія Брюховецька - редактор

У Харкові планують побудувати медичний комплекс під землею. Заклад буде зведений на базі обласної клінічної лікарні.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

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Один із найбільш амбітних та важливих проєктів Харкова є зведення підземного медичного комплексу "Ковчег" на базі обласної клінічної лікарні. Він стане першою лікарнею такого типу в Україні та надаватиме високоякісні медичні послуги у максимально безпечних умовах.

"Адже для нашої прикордонної області найважливіше — це убезпечення населення від ворожих ударів. Одночасно отримувати медичні послуги там зможуть понад 2000 людей", — зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, у харківському метро вже встановили новорічну ялинку на станції "Університет".

Також ми писали, що уряд збільшив витрати на облаштування безпечного навчання у Харківській області на 41,4 мільйона гривень. 

Харків Олег Синєгубов війна в Україні медична допомога лікарня

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