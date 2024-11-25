У Харкові збудують медичний комплекс під землею

У Харкові створять підземну лікарню — деталі від Синєгубова
У Харкові планують побудувати медичний комплекс під землею. Заклад буде зведений на базі обласної клінічної лікарні.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.
Підземна лікарня в Харкові
Один із найбільш амбітних та важливих проєктів Харкова є зведення підземного медичного комплексу "Ковчег" на базі обласної клінічної лікарні. Він стане першою лікарнею такого типу в Україні та надаватиме високоякісні медичні послуги у максимально безпечних умовах.
"Адже для нашої прикордонної області найважливіше — це убезпечення населення від ворожих ударів. Одночасно отримувати медичні послуги там зможуть понад 2000 людей", — зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, у харківському метро вже встановили новорічну ялинку на станції "Університет".
Також ми писали, що уряд збільшив витрати на облаштування безпечного навчання у Харківській області на 41,4 мільйона гривень.
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