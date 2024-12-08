В Харькове разоблачили мужчину, который продолжил готовить документы для АЭС в РФ

Ростовская АЭС. Иллюстративное фото: росСМИ

В Харьковской области судили мужчину, который продолжал работать на россиян после начала полномасштабного вторжения. Он разрабатывал документацию для вражеских АЭС.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

С конца апреля 2022 года гражданин совместно с бывшими работниками компаний, которые он возглавлял, не прекратил сотрудничество с Россией через частные компании, а добровольно решил продолжить помощь стране-агрессору.

Они занимались проектно-технической документацией по поддержанию текущего технического состояния и модернизации и реконструкции действующих АЭС, входящих в состав "Росатома".

Речь идет о таких объектах: Ростовская АЭС, Кольская АЭС, Калининская АЭС, Балаковская АЭС, Нововоронежская АЭС, Белоярская АЭС и другие.

Также они разрабатывали новую документацию с использованием собственных знаний и навыков в сфере атомной энергетики. За свою "работу" злоумышленники получали денежные средства.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в пособничестве государству-агрессору и назначил пять лет лишения свободы с лишением права заниматься проектированием строительных конструкций в течение 10 лет.

Обвиняемый заключил соглашение о признании вины и был освобожден от отбывания наказания. Суд установил ему испытательный срок три года.

Напомним, в Харькове судили мужчину, добровольно пошедшего на сотрудничество с оккупантами во время их пребывания на территории Изюмского района.

Также в Харьковской области избрали наказание для мужчины, который насмерть избил свою сожительницу.