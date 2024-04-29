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В Харькове будут судить псевдоволонтера, обещавшего помочь с эвакуацией людей и животных

29 апреля 2024 16:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове будут судить псевдоволонтера, обещавшего помочь с эвакуацией людей и животных
Сотрудник Харьковской областной прокуратуры и задержанный фигурант. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове будут судить псевдоволонтера, обещавшего помочь с эвакуацией людей и домашних любимцев. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 29 апреля.

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Мошенничество под видом эвакуации

"Слободской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего мужчины по факту мошенничества", — говорится в сообщении.

По данным следствия, ранее судимый за совершение корыстных преступлений мужчина в феврале 2024 года опубликовал на онлайн-платформе объявления, в которых предлагал помочь вывезти людей и домашних питомцев, в том числе с прифронтовых территорий.

После получения предоплаты якобы на бензин, которую потерпевшие переводили на карту мужчины, так называемый "волонтер" переставал выходить на связь. 

Всего установлено более десяти жертв, пострадавших от действий мошенника. 

В прокуратуре рассказали, что фигуранта будут судить в Червонозаводском районном суде Харькова. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины задержала корректировщиков, которые наводили российские КАБы на позиции Сил обороны под Харьковом. Таким образом удалось предотвратить новые попытки захватчиков нанести огневое поражение по украинским защитникам.

Также в Харьковской области работники Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении чиновника одного из районных управлений правоохранительного органа региона и его сообщника. Фигуранты предлагали людям, которые проходили по делу о коллаборационной деятельности, закрыть уголовное производство за 100 тысяч долларов.

суд
Харьков
правосудие
эвакуация
мошенничество
прокуратура
волонтеры

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