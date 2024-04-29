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У Харкові судитимуть псевдоволонтера, який обіцяв допомогти з евакуацією людей і тварин

29 квітня 2024 16:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові судитимуть псевдоволонтера, який обіцяв допомогти з евакуацією людей і тварин
Співробітник Харківської обласної прокуратури та затриманий фігурант. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові судитимуть псевдоволонтера, який обіцяв допомогти з евакуацією людей і домашніх улюбленців. Обвинуваченому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у понеділок, 29 квітня.

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Шахрайство під виглядом евакуації

"Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 35-річного чоловіка за фактом шахрайства", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, раніше судимий за вчинення корисливих злочинів чоловік у лютому 2024 року опублікував на онлайн-платформі оголошення, в яких пропонував допомогти вивезти людей та домашніх улюбленців, у тому числі з прифронтових територій.

Після отримання передплати нібито на бензин, яку потерпілі переказували на карту чоловіка, так званий "волонтер" переставав виходити на зв’язок. 

Загалом встановлено понад десять потерпілих, які постраждали від дій шахрая. 

У прокуратурі розповіли, що фігуранта судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова. Фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала коригувальників, які наводили російські КАБи на позиції Сил оборони під Харковом. Таким чином вдалося запобігти новим спробам загарбників завдати вогневого ураження по українських захисниках.

Також у Харківській області працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо посадовця одного з районних управлінь правоохоронного органу регіону та його спільника. Фігуранти пропонували людям, які проходили по справі щодо колабораційної діяльності, закрити кримінальне провадження за 100 тисяч доларів.

суд
Харків
правосуддя
евакуація
шахрайство
прокуратура
волонтери

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