В Харькове продолжается ликвидация последствий вчерашних ракетных ударов РФ, — Синегубов
В Харькове на месте российских попаданий продолжают работать спасатели, правоохранители, прокуроры и медики. Все экстренные службы уже вторые сутки пытаются деблокировать и обнаружить тела погибших в результате действий ворга.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 26 мая.
Спасатели работают на месте российских попаданий
Пока удалось идентифицировать уже 10 человек, восемь из которых — с использованием ДНК-тестов. Среди погибших есть 12-летняя девочка и ее мать.
"Восемь человек — считаются пропавшими без вести", — отметил Синегубов.
Сотрудники ГСЧС разобрали около 30% завалов. При этом они прекращают работу во время сигналов воздушной тревоги.
"Ведь оккупант не в первый раз применяет тактику двойных ударов", — пояснил глава ОВА.
По состоянию на данный момент, ликвидация последствий вражеских ударов, нанесенных россиянами 25 мая, продолжается.
Ранее мы сообщали, что во время удара по Харькову 25 мая оккупанты попали в помещение гипермаркета "Эпицентр". В настоящее время сообщают о 15 жертвах.
Напомним, что президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на вражеский обстрел в Харькове и попадание в строительный гипермаркет "Эпицентр". Он назвал это ужасающим преступлением.
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