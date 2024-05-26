В Харькове продолжается ликвидация последствий вчерашних ракетных ударов РФ, — Синегубов

Цветы на месте попадания российской ракеты возле гипермаркета. Фото: Харьковская ОВА

В Харькове на месте российских попаданий продолжают работать спасатели, правоохранители, прокуроры и медики. Все экстренные службы уже вторые сутки пытаются деблокировать и обнаружить тела погибших в результате действий ворга.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 26 мая.

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Пока удалось идентифицировать уже 10 человек, восемь из которых — с использованием ДНК-тестов. Среди погибших есть 12-летняя девочка и ее мать.

"Восемь человек — считаются пропавшими без вести", — отметил Синегубов.

Сотрудники ГСЧС разобрали около 30% завалов. При этом они прекращают работу во время сигналов воздушной тревоги.

"Ведь оккупант не в первый раз применяет тактику двойных ударов", — пояснил глава ОВА.

По состоянию на данный момент, ликвидация последствий вражеских ударов, нанесенных россиянами 25 мая, продолжается.

Место попадания возле "Эпицентра". Фото: Харьковская ОВА

Работник ГСЧС отдыхает на месте попадания. Фото: Харьковская ОВА

Работник ГСЧС возле обломков здания. Фото: Харьковская ОВА

Спасатель работает на месте попадания. Фото: Харьковская ОВА

Повреждены взрыв камеры хранения в гипермаркете. Фото: Харьковская ОВА

Ранее мы сообщали, что во время удара по Харькову 25 мая оккупанты попали в помещение гипермаркета "Эпицентр". В настоящее время сообщают о 15 жертвах.

Напомним, что президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на вражеский обстрел в Харькове и попадание в строительный гипермаркет "Эпицентр". Он назвал это ужасающим преступлением.