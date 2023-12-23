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В Харькове приняли программу поддержки военных и их родственников на 2024-2028 годы

23 декабря 2023 13:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове приняли программу поддержки военных и их родственников на 2024-2028 годы
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 23 декабря, депутаты Харьковского областного совета приняли Комплексную Программу поддержки Защитников и Защитниц Украины и членов их семей на 2024-2028 годы. Ее цель — обеспечение поддержкой.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Поддержка военных и их родственников

"Сейчас в области зарегистрированы около 29 тысяч участников боевых действий во время АТО/ООС и полномасштабного вторжения РФ, но мы понимаем, что эта цифра будет увеличиваться", — рассказал Синегубов.

По его словам, программой предусмотрены:

  • строительство и реконструкцию объектов реабилитации, закупка оборудования;
  • ряд финансовых стимулов:
  • погашение 3% и 6% кредитных ставок при покупке жилья;
  • покрытие 50% платы за жилищно-коммунальные услуги, ежемесячное пособие в размере 8 тысяч гривен детям погибших военных и др.;
  • санаторно-курортное лечение;
  • поддержка воинов и их тренеров в соревнованиях.

К тому же будет создана новая награда для участников боевых действий Харьковской области.

"Благодарю депутатов Облсовета за поддержку важного проекта. Наша основная задача — обеспечить функционирование Программы и свободный доступ граждан ко всем ее услугам", — добавил Синегубов.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал об утвержденном бюджете области на 2024 год. По его словам, запланированные доходы и расходы на уровне 4,9 млрд грн.

Также мы писали, что в центре Харькова собрались десятки активистов, требующих больше выделять на нужды Вооруженных сил Украины. Подобные пикеты проходят каждую субботу.

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