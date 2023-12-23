В Харькове приняли программу поддержки военных и их родственников на 2024-2028 годы
Сегодня, 23 декабря, депутаты Харьковского областного совета приняли Комплексную Программу поддержки Защитников и Защитниц Украины и членов их семей на 2024-2028 годы. Ее цель — обеспечение поддержкой.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Поддержка военных и их родственников
"Сейчас в области зарегистрированы около 29 тысяч участников боевых действий во время АТО/ООС и полномасштабного вторжения РФ, но мы понимаем, что эта цифра будет увеличиваться", — рассказал Синегубов.
По его словам, программой предусмотрены:
- строительство и реконструкцию объектов реабилитации, закупка оборудования;
- ряд финансовых стимулов:
- погашение 3% и 6% кредитных ставок при покупке жилья;
- покрытие 50% платы за жилищно-коммунальные услуги, ежемесячное пособие в размере 8 тысяч гривен детям погибших военных и др.;
- санаторно-курортное лечение;
- поддержка воинов и их тренеров в соревнованиях.
К тому же будет создана новая награда для участников боевых действий Харьковской области.
"Благодарю депутатов Облсовета за поддержку важного проекта. Наша основная задача — обеспечить функционирование Программы и свободный доступ граждан ко всем ее услугам", — добавил Синегубов.
Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал об утвержденном бюджете области на 2024 год. По его словам, запланированные доходы и расходы на уровне 4,9 млрд грн.
Также мы писали, что в центре Харькова собрались десятки активистов, требующих больше выделять на нужды Вооруженных сил Украины. Подобные пикеты проходят каждую субботу.
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