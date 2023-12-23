У Харкові ухвалили програму підтримки військових та їх родичів на 2024-2028 роки

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 23 грудня, депутати Харківської обласної ради ухвалили Комплексну Програму підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2024-2028 роки. Її мета — забезпечення підтримкою.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Підтримка військових та їх родичів

"Наразі в області зареєстровані близько 29 тисяч учасників бойових дій під час АТО/ООС та повномасштабного вторгнення РФ, але ми розуміємо, що ця цифра буде збільшуватися", — розповів Синєгубов.

За його словами, програмою передбачені:

будівництво та реконструкцію об'єктів реабілітації, закупівля обладнання;

низка фінансових стимулів:

погашення 3% та 6% кредитних ставок при купівлі житла;

покриття 50% плати за житлово-комунальні послуги, щомісячна грошова допомога в розмірі 8 тисяч гривень дітям загиблих військових та ін.;

санаторно-курортне лікування;

підтримка воїнів та їхніх тренерів у міжнародних змаганнях.

До того ж буде започатковано нову відзнаку для учасників бойових дій Харківської області.

"Дякую депутатам Облради за підтримку важливого проєкту. Наше основне завдання — забезпечити функціонування Програми і вільний доступ громадян до всіх її послуг", — додав Синєгубов.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про затверджений бюджет області на 2024 рік. За його словами, заплановані доходи й видатки на рівні 4,9 млрд грн.

Також ми писали, що у центрі Харкова зібрались десятки активістів, які вимагають більше коштів виділяти на потреби Збройних сил України. Подібні пікети відбуваються щосуботи.