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У Харкові ухвалили програму підтримки військових та їх родичів на 2024-2028 роки

23 грудня 2023 13:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові ухвалили програму підтримки військових та їх родичів на 2024-2028 роки
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 23 грудня, депутати Харківської обласної ради ухвалили Комплексну Програму підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2024-2028 роки. Її мета — забезпечення підтримкою.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Підтримка військових та їх родичів

"Наразі в області зареєстровані близько 29 тисяч учасників бойових дій під час АТО/ООС та повномасштабного вторгнення РФ, але ми розуміємо, що ця цифра буде збільшуватися", — розповів Синєгубов.

За його словами, програмою передбачені:

  • будівництво та реконструкцію об'єктів реабілітації, закупівля обладнання;
  • низка фінансових стимулів:
  • погашення 3% та 6% кредитних ставок при купівлі житла;
  • покриття 50% плати за житлово-комунальні послуги, щомісячна грошова допомога в розмірі 8 тисяч гривень дітям загиблих військових та ін.;
  • санаторно-курортне лікування;
  • підтримка воїнів та їхніх тренерів у міжнародних змаганнях. 

До того ж буде започатковано нову відзнаку для учасників бойових дій Харківської області. 

"Дякую депутатам Облради за підтримку важливого проєкту. Наше основне завдання — забезпечити функціонування Програми і вільний доступ громадян до всіх її послуг", — додав Синєгубов.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про затверджений бюджет області на 2024 рік. За його словами, заплановані доходи й видатки на рівні 4,9 млрд грн. 

Також ми писали, що у центрі Харкова зібрались десятки активістів, які вимагають більше коштів виділяти на потреби Збройних сил України. Подібні пікети відбуваються щосуботи.

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