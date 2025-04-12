В Харькове благоустроили Аллею Славы, где похоронены защитники Украины

Аллея Славы в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Харькове в субботу, 12 апреля, на территории мемориального "Аллея комплекса Славы" состоялась общегородская акция. Она предусматривает благоустройство секторов воинских захоронений, реализацию мероприятий по увековечению памяти и достойного чествования героизма погибших Защитников и Защитниц Украины.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция благоустройства секторов захоронений

Пресс-секретарь коммунального предприятия "Ритуал" Харьковского городского совета Иванна Назаренко в комментарии Новини.LIVE рассказала о работе по установке на Аллее Славы гранитных памятников в 2025 году.

"В этом году продолжилась работа по установке на могилах гранитных памятников, защитникам и защитницам, которые погибли", — сказала она.

По словам спикера, в планах установить 100 памятных сооружений за счет бюджета Харьковской городской громады. Она уточнила, что рабочая группа совместно с волонтерами и работниками ритуала обходят место захоронения от самых первых и делают анализ, где нужно заменить памятники.

Аллея Славы. Фото: Новини.LIVE

Далее связываются с родственниками, насколько люди хотят, чтобы за бюджетные средства был установлен памятник. Назаренко добавила, что с 2017 по 2024 год было установлено 89 надгробных сооружений.

Также на этой неделе было принято очень важное решение исполкома городского совета, которым утверждено положение о воинских захоронениях на мемориальном комплексе "Аллея славы". Речь идет об установлении типовых надгробий, которые были утверждены еще в 2017 году — относительно флагштоков, их размер и высоту.

Кроме того, разрабатывается виртуальный мемориал памяти: как туда добавить человека и что для этого нужно.

Родные погибших на Аллее Славы. Фото: Новини.LIVE

Ранее начальник управления противодействия военным преступлениям Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко в комментарии Новини.LIVE рассказал, почему ударов по Харькову стало меньше.

Также в прокуратуре сообщили, что собрали более тысячи видов оружия, которым РФ атаковала город.