У Харкові упорядкували Алею Слави, де поховані захисники України

Алея Слави у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У Харкові в суботу, 12 квітня, на території меморіального "Алея комплексу Слави" відбулася загальноміська акція. Вона передбачає упорядкування секторів військових поховань, реалізацію заходів з увічнення пам'яті та гідного вшанування героїзму загиблих Захисників та Захисниць України.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція упорядкування секторів поховань

Речниця комунального підприємства "Ритуал" Харківської міської ради Іванна Назаренко у коментарі Новини.LIVE розповіла про роботу з встановлення на Алеї Слави гранітних пам'ятників у 2025 році.

"Цього року продовжилася робота зі встановлення на могилах гранітних пам'ятників, захисникам і захисницям, які загинули", — сказала вона.

За словами речниці, в планах встановити 100 пам'ятних споруд коштом бюджету Харківської міської громади. Вона уточнила, що робоча група спільно з волонтерами і працівниками ритуалу обходять місце поховання від найперших та роблять аналіз, де потрібно замінити пам'ятники.

Алея Слави. Фото: Новини.LIVE

Далі зв'язуються з родичами, наскільки люди хочуть, аби за бюджетні кошти було встановлено пам'ятник. Назаренко додала, що з 2017 по 2024 рік було встановлено 89 намогильних споруд.

Також цього тижня було ухвалене дуже важливе рішення виконкому міської ради, яким затверджено положення про військові поховання на меморіальному комплексі "Алея слави". Йдеться про встановлення типових надгробків, які були затверджені ще у 2017 році — щодо флагштоків, їх розмір та висоту.

Крім того, розробляється віртуальний меморіал пам'яті: як туди додати людину і що для цього потрібно.

Рідні загиблих на Алеї Слави. Фото: Новини.LIVE

Раніше начальник управління протидії воєнним злочинам Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко в коментарі Новини.LIVE розповів, чому ударів по Харкову стало менше.

Також у прокуратурі повідомили, що зібрали понад тисячу видів зброї, якою РФ атакувала місто.