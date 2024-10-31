В Харькове частично возобновили электроснабжение после обстрела

Люди возле поврежденного КАБом дома в Харькове. Фото: Харьковоблэнерго

В Харькове в результате авиаудара вечером 30 октября в части города исчез свет. Сегодня энергетики вернули свет жителям Салтовского жилмассива, еще в одном районе ремонтные работы продолжаются.

Об этом сообщила прессслужба АО "Харьковоблэнерго" в четверг, 31 октября.

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Харьковским энергетикам частично удалось подать напряжение на щите пострадавшего от попадания авиационной бомбы многоэтажного дома.

Энергетики на месте обстрела в Харькове.

"Наши специалисты заживили с первого по шестой подъезды. Именно в этой части дома техническое состояние внутренних электросетей позволило возобновить электроснабжение", — сообщил начальник Салтовского района электрических сетей Евгений Бутков.

Аварийно-ремонтные работы по подключению обесточенного поселка Жуковского продолжаются.

Поврежденный КАБом дом в Харькове.

Напомним, вечером 30 октября оккупанты атаковали Харьков КАБами — российская авиабомба попала в многоэтажку на Салтовке. Три человека погибли, более 30 пострадали.

Также Новини.LIVE сообщали, что во время разбирания завалов в разрушенной в Харькове многоэтажке спасатели изъяли тело 15-летнего ребенка.