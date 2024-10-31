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У Харкові з-під завалів дістали тіло 15-річної дитини — відео

31 жовтня 2024 14:46
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Атака на Харків 30 жовтня — з-під завалів дістали тіло дитини
Наслідки удару по Харкову 31 жовтня. Фото: Новини.LIVE
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Харкові з-під завалів зруйнованого будинку внаслідок удару російських військ дістали тіло 15-річного хлопчика. Наразі відомо вже про трьох загиблих.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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У Харкові триває розбір завалів житлового будинку в Салтівському районі. Внаслідок російського удару по місту в середу, 30 жовтня, загинуло вже троє людей. 

Нещодавно з-під завалів дістали тіло 15-річного хлопчика. 

Нагадаємо, 30 жовтня керована авіабомба влучила в багатоповерхівку у Харкові, знищивши щонайменше два поверхи — третій і четвертий.

Відомо, що разом з 15-річним хлопчиком загинуло ще двоє людей. Ще 35 — отримали поранення.

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