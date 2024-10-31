У Харкові частково відновили електропостачання після обстрілу

Люди біля пошкодженого КАБом будинку у Харкові. Фото: Харківобленерго

У Харкові внаслідок авіаудару ввечері 30 жовтня у частині міста зникло світло. Сьогодні енергетики повернули світло споживачам Салтівського житлового масиву, ще в одному районі ремонтні роботи тривають.

Про це повідомила пресслужба АТ "Харківобленерго" у четвер, 31 жовтня.

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Харківським енергетикам частково вдалося подати напругу на щитові постраждалого від влучання авіаційної бомби багатоповерхового будинку.

Енергетики на місці обстрілу в Харкові. Фото: Харківобленерго

"Наші фахівці заживили з першого по шостий під'їзди. Саме в цій частині будинку технічний стан внутрішніх електромереж дозволив поновити електропостачання", — повідомив начальник Салтівського району електричних мереж Євгеній Бутков.

Аварійно-ремонтні роботи з підключення знеструмленого селища Жуковського тривають.

Пошкоджений КАБом будинок у Харкові. Фото: Харківобленерго

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня окупанти атакували Харків КАБами — російська авіабомба влучила у багатоповерхівку на Салтівці. Троє людей загинули, понад 30 постраждали.

Також Новини.LIVE повідомляли, що під час розбирання завалів у зруйнованій у Харкові багатоповерхівці рятувальники вилучили тіло 15-річної дитини.