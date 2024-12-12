В Харькове 14 декабря перекроют участок дороги - причина

Троллейбусы в Харькове. Иллюстративное фото: Харьков Транспортный

В Харькове в субботу, 14 декабря, планируется изменить движение общественного и частного транспорта по некоторым улицам. Это связано с демонтажем наружной рекламы.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Харькова в Telegram.

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Изменение движения транспорта в Харькове

14 декабря с 09:00 до 16:00 будет запрещено движение транспорта на следующих участках:

на спуске Карповском — на участке от улицы Семинарской до улицы Большой Гончаровской;

на улице Большой Гончаровской — на участке от спуска Карповского до переулка Симферопольского, будет запрещен с 09:00 до 16:00 14 декабря.

Известно, что изменения в движении транспорта связаны с проведением демонтажных работ специальных конструкций наружной рекламы, расположенной на металлическом мосту. Водители смогут объехать закрытый участок по близлежащим улицам: Семинарской, Полтавский Путь, бульвару Гончаровскому и другим.

На этот период общественный транспорт будет курсировать по следующим маршрутам:

троллейбус № 11: разворотный круг "Проспект Дзюбы" — улица Китаенко — проспект Любови Малой — улица Дудинской — улица Холодногорская — разворотный круг "улица Новый Побут";

автобус № 67: станция метро "Холодная гора" — улица Полтавский Шлях — улица Петра Болбочана — Григоровское шоссе — улица Грушевского — улица Баварская — переулок Коробейницкий — улица Валерия Романовского — улица Семинарская — улица Полтавский Шлях — улица Зброярская — улица Благовищенская — улица Дмитревская — улица Чоботарская (станция метро "Центральный рынок");

в обратном направлении: Чоботарская (станция метро "Центральный рынок") — улица Зброярская — улица Полтавский Шлях — улица Семинарская — улица Валерия Романовского — проулок Коробейницкий — улица Баварская — Григоровское шоссе — улица Дудинской — улица Полтавский Шлях — станция метро "Холодная гора".

Скриншот поста горсовета

Скриншот поста горсовета

Напомним, в Харькове с 6 декабря по 6 января будут проходить мероприятия по случаю зимних праздников. Все подготовленные программы будут проведены в метро.

Также мы писали, что на одной из станций харьковского метрополитена уже установили елку.