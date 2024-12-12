У Харкові 14 грудня перекриють ділянку дороги — причина

Тролейбуси у Харкові. Ілюстративне фото: Харків Транспортний

У Харкові у суботу, 14 грудня, планують змінити рух громадського та приватного транспорту деякими вулицями. Це пов'язано з демонтажем зовнішньої реклами.

Про це повідомила пресслужба міськради Харкова у Telegram.

Читайте також:

Зміна руху транспорту у Харкові

14 грудня з 09:00 до 16:00 буде заборонений рух транспорту на таких ділянках:

на узвозі Карпівському — на ділянці від вулиці Семінарської до вулиці Великої Гончарівської;

на вулиці Великій Гончарівській — на ділянці від узвозу Карпівського до провулка Сімферопольського, буде заборонений з 09:00 до 16:00 14 грудня.

Відомо, що зміни руху транспорту пов’язані з проведенням демонтажних робіт спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, розташованої на металевому мості. Водії зможуть об’їхати закриту ділянку прилеглими вулицями: Семінарською, Полтавський Шлях, бульваром Гончарівським та іншими.

На цей період громадський транспорт курсуватиме за наступними маршрутами:

тролейбус № 11: розворотне коло "Проспект Дзюби" — вулиця Китаєнка — проспект Любові Малої — вулиця Дудинської — вулиця Холодногірська — розворотне коло "вулиця Новий Побут";

автобус № 67: станція метро "Холодна гора" — вулиця Полтавський Шлях — вулиця Петра Болбочана — Григорівське шосе — вулиця Грушевського — вулиця Баварська — провулок Коробейницький — вулиця Валерія Романовського — вулиця Семінарська — вулиця Полтавський Шлях — вулиця Зброярська — вулиця Благовіщенська — вулиця Дмитрівська — вулиця Чоботарська (станція метро "Центральний ринок");

у зворотному напрямку: вулиця Чоботарська (станція метро "Центральний ринок") — вулиця Чоботарська — вулиця Зброярська — вулиця Полтавський Шлях — вулиця Семінарська — вулиця Валерія Романовського — провулок Коробейницький — вулиця Баварська — Григорівське шосе — вулиця Дудинської — вулиця Полтавський Шлях — станція метро "Холодна гора".

Скриншот допису міськради

Скриншот допису міськради

Нагадаємо, у Харкові з 6 грудня по 6 січня будуть проходити заходи з нагоди зимових свят. Всі підготовані програми проведуть у метро.

Також ми писали, що на одній зі станцій харківського метрополітену вже встановили ялинку.