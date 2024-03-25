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В Харькове удалось запустить работу метро — по какому графику будет курсировать

25 марта 2024 08:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове удалось запустить работу метро — по какому графику будет курсировать
Метро в Харькове. Иллюстративное фото: Facebook/Харьковский метрополитен
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В результате российской атаки весь Харьков остался без электроснабжения. Однако уже в понедельник, 25 марта, в городе удалось запустить работу метрополитена.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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"Наши энергетики сделали, казалось бы, невероятное, и у нас появилась возможность запустить метро", — написал он.

По словам городского главы, подземка работает на всех линиях, а интервал движения составляет 20 минут.

"Спасибо всем причастным, как энергетикам, так и транспортникам, за отличную работу!" — добавил Терехов.

Терехов запустили метро 25 марта
Скриншот поста Терехова

Ранее в Укрэнерго ответили, когда в Харькове может улучшиться ситуация с электроснабжением.

Также мы писали, что глава ОВА Олег Синегубов опубликовал график почасовых отключений электроэнергии в городе и области. Он будет действовать в период с 25 по 31 марта.

Кроме того, по словам Терехова, после российских обстрелов 22 марта в городе возобновили электроснабжение для 40% потребителей, тепло — для 60%.

Харьков
метро
электроэнергия
электроснабжение
война в Украине
блэкаут

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