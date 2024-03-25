В Харькове удалось запустить работу метро — по какому графику будет курсировать
В результате российской атаки весь Харьков остался без электроснабжения. Однако уже в понедельник, 25 марта, в городе удалось запустить работу метрополитена.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
В Харькове запустили метро 25 марта
"Наши энергетики сделали, казалось бы, невероятное, и у нас появилась возможность запустить метро", — написал он.
По словам городского главы, подземка работает на всех линиях, а интервал движения составляет 20 минут.
"Спасибо всем причастным, как энергетикам, так и транспортникам, за отличную работу!" — добавил Терехов.
Ранее в Укрэнерго ответили, когда в Харькове может улучшиться ситуация с электроснабжением.
Также мы писали, что глава ОВА Олег Синегубов опубликовал график почасовых отключений электроэнергии в городе и области. Он будет действовать в период с 25 по 31 марта.
Кроме того, по словам Терехова, после российских обстрелов 22 марта в городе возобновили электроснабжение для 40% потребителей, тепло — для 60%.
Читайте Новини.LIVE!