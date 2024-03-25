У Харкові вдалося запустити роботу метро — за яким графіком курсуватиме

Метро у Харкові. Ілюстративне фото: Facebook/Харківський метрополітен

Внаслідок російської атаки весь Харків залишився без електропостачання. Однак уже в понеділок, 25 березня, у місті вдалося запустити роботу метрополітену.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в Telegram.

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"Наші енергетики зробили, здавалося б, неймовірне, і у нас зʼявилася змога запустити метро", — написав він.

За словами міського голови, підземка працює на всіх лініях, а інтервал руху становить 20 хвилин.

"Дякую усім причетним, як енергетикам, так і транспортникам, за чудову роботу!" — додав Терехов.

Скриншот допису Терехова

Раніше в Укренерго відповіли, коли в Харкові може покращитися ситуація з електропостачанням.

Також ми писали, що голова ОВА Олег Синєгубов опублікував графік погодинних відключень електроенергії у місті та області. Він буде чинний у період із 25 по 31 березня.

Крім того, за словами Терехова, після російського обстрілу 22 березня в місті відновили електропостачання для 40% споживачів, тепло — для 60%