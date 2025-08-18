В Харькове погибла вся семья с детьми после атаки России дронами

Жилая многоэтажка, которую Россия атаковала беспилотниками. Фото: ГСЧС Харькова

В Харькове продолжается ликвидация последствий масштабной атаки дронами-камикадзе "Герань-2", которая унесла жизни по меньшей мере семи человек 18 августа. Удары нанесли пять беспилотников, которые почти одновременно ударили с разных направлений в пятиэтажный жилой дом.

Об этом сообщил начальник следственного управления Сергей Болвинов, а также представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире Ранок.LIVE.

Больше всего разрушений претерпел пятый этаж, где жила целая семья. Сергей Болвинов сообщил, что в квартире погибли мужчина, женщина, их 16-летний сын и полуторагодовалая дочь.

Накануне трагедии к ним погостить приехала бабушка — тело женщины также извлекли из-под завалов, окончательное подтверждение личности будет осуществляться с помощью ДНК-экспертизы. Кроме этого, из-под обломков достали еще двух женщин. В общем ранения получили двадцать жителей.

Дмитрий Чубенко добавил, что некоторые тела требуют более тщательного осмотра.

"Они жили на пятом этаже, где больше всего разрушений и произошел пожар. Очень сильно изуродованы тела, и очень сильно они обгорели, поэтому необходимо будет проводить ДНК-экспертизы. Информация о погибших людях предварительная. Даже есть несколько тел, которые настолько изуродованы, что невозможно установить их пол, не говоря уже о возрасте и так далее", — сказал представитель прокуратуры.

Разбор завалов в Харькове. Фото: ГСЧС Украины

Разбор завалов дома в Харькове очень затруднен

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко уточнил, что количество погибших может возрасти, ведь под завалами, вероятно, остаются еще люди. По данным мобильных операторов, с некоторых номеров в зоне разрушений до сих пор поступают сигналы.

"Перекрытие этажей очень тяжелое, очень сложно его разбирать. И на месте еще и произошел пожар. Поэтому, могу сказать, это наихудшие условия для проведения аварийно-спасательных работ", — отметил Чубенко.

Из-за этого проводить аварийно-спасательные работы очень сложно. Сейчас на месте работают следователи, прокуратура, городские службы и спасатели, которые параллельно проверяют списки зарегистрированных жителей, чтобы установить точное количество людей, находившихся в доме во время атаки.

Спасатели, полиция и медики выносят пострадавших. Фото: ГСЧС Харьковской области

Россия целенаправленно направила дроны на жилые дома

Также мэр Харькова Игорь Терехов обнародовал видеозапись с камеры наблюдения на одном из домов. На кадрах четко видно, как российские ударные дроны летят в жилые дома.

"Удар по жилому дому был целенаправленный — пять вражеских "шахедов" заходили на него с разных сторон и били именно по людям, которые мирно спали в пять утра", — заявил Терехов.

Напомним, в Харькове ближе к утру 18 августа раздались сильные взрывы от российской дроновой атаки. В результате в городе есть много повреждений гражданской инфраструктуры. Мэр Харькова объявил День траура по погибшим.

По последним данным, по состоянию на 14:40 известно, что от атаки также пострадали по меньшей мере 20 человек.