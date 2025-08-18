У Харкові загибла вся родина з дітьми після атаки Росії дронами

Житлова багатоповерхівка, яку Росія атакувала безпілотниками. Фото: ДСНС Харкова

У Харкові триває ліквідація наслідків масштабної атаки дронами-камікадзе "Герань-2", яка забрала життя щонайменше семи людей 18 серпня. Удари завдали п’ять безпілотників, які майже одночасно вдарили з різних напрямків у п’ятиповерховий житловий будинок.

Про це повідомив начальник слідчого управління Сергій Болвінов, а також речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в ефірі Ранок.LIVE.

Найбільше руйнувань зазнав п’ятий поверх, де мешкала ціла родина. Сергій Болвінов повідомив, що у квартирі загинули чоловік, жінка, їхній 16-річний син та півторарічна донька.

Напередодні трагедії до них погостювати приїхала бабуся — тіло жінки також витягли з-під завалів, остаточне підтвердження особи здійснюватиметься за допомогою ДНК-експертизи. Окрім цього, з-під уламків дістали ще двох жінок. Загалом поранення отримали двадцятеро мешканців.

Дмитро Чубенко додав, що деякі тіла потребують ретельнішого огляду.

"Вони мешкали на п'ятому поверсі, де найбільше руйнування і відбулася пожежа. Дуже сильно понівечені тіла, і дуже сильно вони обгоріли. Тому необхідно буде проводити ДНК експертизи. Інформація щодо людей загиблих попередня. Навіть є декілька тіл, які настільки понівечені, що неможливо навіть встановити їх стать, не кажучи вже про вік тощо", — сказав речник прокуратури.

Розбір завалів у Харкові. Фото: ДСНС України

Розбір завалів будинку в Харкові дуже ускладнений

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко уточнив, що кількість загиблих може зрости, адже під завалами, ймовірно, залишаються ще люди. За даними мобільних операторів, з деяких номерів у зоні руйнувань досі надходять сигнали.

"Перекриття поверхів дуже важке, дуже складно його розбирати. І на місці ще й відбулася пожежа. Тому, можу сказати, це найгірші умови для проведення аварійно-рятувальних робіт", — зауважив Чубенко.

Через це проводити аварійно-рятувальні роботи дуже складно. Зараз на місці працюють слідчі, прокуратура, міські служби та рятувальники, які паралельно перевіряють списки зареєстрованих мешканців, аби встановити точну кількість людей, що перебували в будинку під час атаки.

Рятувальники, поліція та медики виносять постраждалих. Фото: ДСНС Харківщини

Росія цілеспрямовано скерувала дрони на житлові будинки

Також мер Харкова Ігор Терехов оприлюднив відеозапис із камери спостереження на одному із будинків. На кадрах чітко видно, як російські ударні дрони летять у житлові будинки.

"Удар по житловому будинку був цілеспрямований — пʼять ворожих "шахедів" заходили на нього з різних боків і били саме по людям, які мирно спали о пʼятій ранку", — заявив Терехов.

Нагадаємо, у Харкові ближче до ранку 18 серпня пролунали сильні вибухи від російської дронової атаки. Внаслідок цього у місті є багато пошкоджень цивільної інфраструктури. Мер Харкова оголосив День жалоби за загиблими.

За останніми даними, станом на 14:40 відомо, що від атаки також постраждало щонайменше 20 людей.